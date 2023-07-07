Şanlıurfa'da havalandırma boşluğuna düşen çocuk kurtarıldı
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Şanlıurfa'nın Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 8 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, misafirliğe gittiği evin 4. katından havalandırma boşluğuna düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da havalandırma boşluğuna düşen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 8 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmed Kıbbervar misafirliğe gittiği evin 4. katından havalandırma boşluğuna düştü.
Durumu fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla Kıbbervar'ı bulunduğu yerden kurtardı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yasin Dikme - Yaşam