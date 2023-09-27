Şanlıurfa'da Fıstık Hasadı Etkinliği Düzenlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından fıstık hasadı etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karaköprü ilçesine bağlı Esemkulu Mahallesinde gerçekleştirilen ekinlikte davetliler tescilli lezzet "Keten Köyneği" fıstığını topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın fıstık üretiminde Türkiye'de birinci sırada olduğunu belirtti.

Keten Köyneği fıstığının Şanlıurfa adına tescillenmiş bir fıstık çeşidi olduğunu anlatan Beyazgül, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa fıstığı bir yemeğe veya tatlıya girdiği zaman o ürün lezzetli olur. Yediğiniz zaman bu lezzeti fark edeceksiniz. Burada fıstıklar yapılan çok çeşitli ürünler var ama fıstığın kendi başına da çok lezzetli bir ürün olduğunu biliyoruz. Biz Fıstığın merkezindeyiz. Dünya'da fıstığın merkezi Şanlıurfa'dır. Esemkulu Mahallemizdeyiz. Burada 600 yıllık fıstık ağaçlarımız var. Fıstık Türkiye'de en fazla Şanlıurfa'da üretiliyor. Bu durum TÜİK verileriyle de sabittir. Fıstığın merkezi Şanlıurfa'dan tüm dünyaya sesleniyoruz. Bu lezzetleri tatmak, bu çeşitleri görmek istiyorsanız sizleri Şanlıurfa'ya davet ediyoruz."

Etkinliğe Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral ile çok sayıda vatandaş katıldı.