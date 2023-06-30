Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde 2 kişi boğuldu
Yaşam Haberleri
Bayram ziyareti için Birecik ilçesine gelen Yavuz ailesinden 5 kişi Fırat Nehri'ne girerek serinlemek istedi. Ancak 2 kişi boğulma tehlikesi geçirerek hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu.
Bayram ziyareti için Gaziantep'ten Birecik ilçesi kırsalındaki Ziyaret Mahallesi'ne gelen Yavuz ailesinden 5 kişi serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.
Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınanlardan Baran Yavuz (16) ve Müslüm Yavuz (43) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer 3 kişinin ise tedavileri devam ediyor.
Kaynak: AA / Salih Darıcı - Yaşam