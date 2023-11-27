Saniyeler İçinde Gelen Dev Dalgalar Sahili Savaş Alanına Çevirdi

Saniyeler içinde gelen dev dalgalar sahili savaş alanına çevirdi: O anlar kamerada

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli fırtına sırasında dev dalgaların saniyeler içerisinde sahili savaş alanına çevirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'da dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına, özellikle Karadeniz sahili bölgesinde bulunan ilçelerde hayatı felç etti. Yer yer boyları 5 metreyi bulan dev dalgalar, Cide, İnebolu, Abana, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinin sahilinde bulunan işletmelere zarar verdi, yollarda hasar oluşturdu.

Sahili saniyeler içerisinde savaş alanına çevirdi

İnebolu ilçesinde de, dalgaların saniyeler içerisinde sahildeki cadde ve binaları sular altında bıraktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dev dalgaların yolu aşarak park halindeki araçlar ve evlere vurduğu görülüyor.