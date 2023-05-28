Sancaktepe'de balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
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İstanbul Sancaktepe'de evinin balkonundan düşen kız çocuğu yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kız çocuğu müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İstanbul Sancaktepe'de evinin balkonundan düşen kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Safa Mahallesi Takva Caddesi Didenur Sokak'ta bir binanın 3'üncü katında ailesiyle yaşayan 5 yaşındaki Neslihan A. balkondan düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kız çocuğu müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Alınan ilk doktor raporunda, kız çocuğunun yüksekten düşme neticesinde hayatını kaybettiği bilgisinin paylaşıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Yaşam