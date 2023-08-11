Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan bir sanayi ustası, kavurucu sıcaklardan bunalan esnafların serinlemesi için araç tamir kanalını suyla doldurarak havuza çevirdi. Hem çalışanlar hem de müşteriler bu havuzdan faydalanarak serinliyor.

Sanayi esnafı tamir kanalını havuza çevirdi

TOKAT Tokat'tın Niksar ilçesinde sanayi ustası kavurucu sıcaklara dayanamayıp araç tamir kanalını su ile doldurup havuza çevirdi.

Tokat'tın Niksar ilçesinde bulunan Küçük Sanayi sitesinde faaliyet gösteren makasçı tamirhane dükkanının sahibi Aziz Erdem kavurucu sıcaklarda serinlemenin çözümünü tamirhane dükkanının yanında bulunan araç tamir kanalını havuza dönüştürmekte buldu. Son günlerde Tokat'ta kavurucu sıcakların etkisini artırmasının ardından bunalan Niksar sanayi esnaflarından Aziz Erdem, hem kendisinin hem de sanayi içerisindeki diğer esnafların serinlemesi için dükkanının önünde bulunan araç tamir havuzunu suyla doldurarak havuz kurdu. Sıcaktan bunalan Aziz Erdem ve esnaflar hem çalışıp hem de havuzun tadını çıkarıyor. Sanayi sitesindeki diğer işyeri çalışanlarının da havuza ilgi gösterdiğini söyleyen Erdem, çevredeki sanayi esnaflarının ve yolu sanayiye düşen araç sürücülerini su dolu kanala girerek rahatlıkla serinleyebileceğini söyledi.

"Tamir kanalını havuza çevirdi"

Aşırı sıcaklardan bunaldıklarından dolayı serinlemek için araç tamir kanalını havuza dönüştürdüklerini belirten Aziz Erdem; "Sıcak havaların bizi bunaltmasıyla kafamda bir fikir oluştu. Dükkanda iki tane tamir kanalı var, birisi ihtiyaç fazlasıydı birini suyla doldurup havuza çevirdik. Arkadaşlarla hep beraber sıcakladığımız bunaldığımız zaman içine girip serinlemeye çalışıyoruz. Bu şekilde daha güzel olacağını düşündük arkadaşlar da memnun kaldılar. Havalar soğuyana kadar bu şekilde sıcak havalarda içine girip serinleyeceğiz. Yani bir nevi tatile denize gitmeye gerek duymuyoruz ihtiyacı olan gelip burada serinleyebilir. Suyumuzu hemen hemen tahliye ediyoruz, temizlik giderimiz var, boşaltıp kendimiz yer altından çıkan kaynak suyuyla yeniden dolduruyoruz temiz şekilde girip serinliyoruz. Buranın havuz kapasitesi yaklaşık 11,5 ton su alıyor, 11,5 ton suyla dolduruyoruz burayı. Sıcaktan bunalan yanan varsa herkesi bekliyoruz, hortumdan şelale de yaptık kendimizce, ayrıca karpuz da kesiyoruz her şey güzel herkesi bekliyoruz" diye konuştu. Sanayideki hepimiz eşimiz dostumuz herkes istediği zaman gelip serinleyebilir. Aynı zamanda buraya araçlarının tamiri için gelen müşterilerimiz de bakıyorlar hava çok sıcak suyu değerlendirelim şeklinde hemen suya dalıyorlar, memnun kalıyorlar" dedi.