Samsun'da sondaj çalışmasında sodalı su bulundu

Samsun'un Ayvacık ilçesinde evinin su ihtiyacını karşılamak için yaptırdığı sondaj çalışmasında sodalı su bulan çiftçi, suyu ekonomiye kazandırmak istiyor.

Terice Mahallesinde yaşayan Mehmet Çelen, AA muhabirine, evinin su ihtiyacını karşılamak için yaptırdığı sondajda yaklaşık 30 metre derinlikte su bulduğunu söyledi.

Suyun sert tadı ve kaynadığında sarı rengini almasından dolayı analiz yaptırmaya karar verdiğini belirten Çelen, "Gerekli tahlilleri yaptırdık. Suyun sodalı su olduğu belirlendi. Çevre illerden gelip egzama, hemoroid gibi hastalıkların tedavisinde kullanmak üzere suyumuzu kullanıyorlar. Köyümüzde farklı noktalarda soda tadında çıkan kaynak suları da var. Yetkilileri soda tadında olan sularımızı değerlendirmeleri hususunda buradan çağrıda bulunmak istiyorum." dedi.