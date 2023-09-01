Samsun'da Ring Otobüsünde Yangın Tüpü Patladı

Samsun'da seyir halindeki ring otobüsünde yangın tüpü patladı. Yolcular korku ve panik içinde kendilerini dışarı attı. Patlamanın ardından çıkan yoğun kimyasal toz ve duman, yolcular arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Kimseye zarar gelmeyen olay sonrası yolcular gelen başka bir otobüse bindirilerek yolculuklarına devam etti.

Samsun'da seyir halindeki ring otobüsünün yangın tüpü patladı. Yolcular korku ve panik içinde kendilerini dışarı attı.

Edinilen bilgiye göre, saat 07.50'de İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki R28 otobüsünde patlama sesi duyuldu. Otobüsün içi yangın tüpünün patlamasıyla açığa çıkan toz şeklindeki yangın söndürme kimyasalları ile kaplandı. Şoför ani patlama sonrasında otobüsü hızla yolun sağına çekti ve yolcuları tahliye etti. Patlamanın ardından çıkan yoğun kimyasal toz ve duman, yolcular arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Bazı yolcular, dumanın etkisi altında kalarak solunum güçlüğü yaşadı. Kimseye zarar gelmeyen olay sonrası yolcular gelen başka bir otobüse bindirilerek yolculuklarına devam etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN