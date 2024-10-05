Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Pratisyen Doktor, Damatlığıyla 6. Kattan Atladı

Samsun'da Pratisyen Doktor, Damatlığıyla 6. Kattan Atladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da hastanede tartıştığı eşiyle sorunlar yaşayan 26 yaşındaki pratisyen doktor A.B.B., evine döndükten sonra damatlık giyerek 6. kattan atlayarak ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan A.B.B.'nin durumu ciddiyetini koruyor.

SAMSUN'da hastanede, meslektaşı da olan eşiyle tartışma yaşadığı belirtilen pratisyen A.B.B.(26), evine dönüp damatlığını giyerek 6'ncı kattan atladı. A.B.B.'nin ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, 3 Ekim akşamı, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Meşale Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Gazi Devlet Hastanesi'nde çalışan pratisyen A.B.B. ile aynı hastanede görevdeyken, pratisyen eşi İ.P.B. (26) arasında, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. A.B.B., işten erken çıkıp, evine gitti. Damatlığını ve rugan ayakkabılarını giyen A.B.B., 6'ncı kattaki evlerinden aşağı atladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.B.B., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. A.B.B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Yerel Haberler Damatlık 3-sayfa Samsun Sağlık Yaşam Suç

Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan hilelerin illere göre dağılımı

Hangi il/ilçede vatandaşa ne yedirdiler? İşte bakanlığın listesi

 İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı

Babası, sur canisini anlattı

 Fatih'te 2 kadını öldüren katilin çizdiği resimle ilgili kan donduran detay

İki genç kadını öldüren caninin çizdiği resimle ilgili kan donduran detay
Katilin annesi mahkeme salonunu bu sözlerle inletti: İyi ki yapmışlar ellerine kollarına sağlık

"İyi ki yapmışlar ellerine sağlık"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title