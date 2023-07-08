Samsun'da Otomobil Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Alaçam ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kezban Yeşilyurt'un cesedi, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
B.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Fatih Mahallesi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kezban Yeşilyurt'a (77) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Yeşilyurt'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yeşilyurt'un cesedi, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Çoban - Yaşam