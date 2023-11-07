Samsun'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesindeki motosiklet kazasında yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

M.A. (15) yönetimindeki 55 AJK 977 plakalı motosiklet, Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak'ta, yolun karşısına geçmek isteyen Erdem Erol'a (38) çarptı.

Kazada Erol ile motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşı 18'den küçük olan motosiklet sürücüsü ile motosiklet sahibine toplam 16 bin 38 lira idari para cezası verildi.