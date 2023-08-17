Samsun'da kafa kafaya çarpışan araçlarda 6 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Bafra-Havza karayolu Demiryurt Mahallesi mevkisinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. Erikbelan Mahallesi'nden Havza ilçe merkezinde seyir halinde olan Emirhan Şen idaresindeki 55 H 7142 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Veysel Özçelik'in kullandığı 55 ADV 340 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araç yol kenarına savrulurken yoldan geçenler kazayı 112'ye haber verdi. Kaza bölgesine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Emirhan Şen ve Veysel Özçelik ile cipte bulunan Nezengül, Esin ve Zeynep Yurduseven ile Emine Özçelik yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan yaralılar Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekiplerince çıkarılarak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN