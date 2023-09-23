Samsun'da İnşaat İşçisi Düştü, Yaralandı

Samsun'da bir inşaatın 3. katında çalışan bir işçi, dengesini kaybederek 2. kata düştü ve yaralandı. İşçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

- İnşaattan düşen işçi yaralandı

SAMSUN - Samsun'da inşaat halindeki bir binanın 3. katından 2. katına düşen işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Gebi Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 3. katında çalışan İsmail Aydın dengesini kaybederek 3 metre aşağıdaki 2. kata düştü. Durumu gören çalışma arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Bilinci açık şekilde hastaneye getirilen işçi tedavi altına alındı.

İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.