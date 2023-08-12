Samsun'da Düğün Hazırlığındaki Baba Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti

Samsun'un Alaçam ilçesinde oğlunun düğününde lamba takmak için çıktığı aydınlatma direğinde akıma kapılan İrfan Bozkurt (50) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Bozkurt, hastaneye sevk edildi ancak yolda yaşamını yitirdi.