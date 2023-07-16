Samsun'da Denizde Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti

SAMSUN'un Yakakent ilçesinde serinlemek için denize giren ve akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Ali Orhan (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Yakakent ilçesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, Bafra ilçesinden denize girmek için Yakakent ilçesine gelen Ali Orhan, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Orhan'ın çırpınışlarını gören vatandaşlar, yardım için suya girdi. Orhan'ı çıkaran vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.