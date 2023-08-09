Samsun'da Camiler Arası Satranç Turnuvası Düzenlendi
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Samsun'un Alaçam ilçesinde, Alaçam Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü koordinasyonunda camiler arası satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvaya yaz Kur'an kurslarında eğitim gören 30 öğrenci katıldı. Dereceye giren öğrencilere madalya ve çeşitli hediyeler verildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde camiler arası satranç turnuvası düzenlendi.
Alaçam Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü koordinasyonunda düzenlenen turnuvaya yaz Kur'an kurslarında eğitim gören 30 öğrenci katıldı.
Yarışmada, 1. Eymen Cihangir, 2. Fatih Selim Açıkgöz, 3. Yusuf Coşkun, 4. ise Yusuf Selim Tuncay oldu.
Dereceye giren öğrencilere madalya ve çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: AA / Ramazan Çoban - Yaşam