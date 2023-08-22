Samsa Çavuş Türbesi Bakımsızlığına Tepki

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Samsa Çavuş köyünde bulunan Samsa Çavuş Türbesi'nin bakımsızlığına eski muhtar tepki gösterdi. Köyün eski muhtarı Mehmet Başkan "Devletimize ne kadar müracaat ettiysem de kaymakamlık, valilik, milletvekillerimiz her kim geldiyse kimse sahip çıkmadı. Vakıfa gittik 'burası kayıtta yok' denildi. Üç tane ilçeyi fetheden bir zatın türbesini, yolunu, şeklini, şemalini gelip bir görmelerini isterim. Buranın yardıma çok ihtiyacı var. Böyle bir zatın türbesi perişan vaziyette olması, çevre düzenlemesinin yapılmamasını çok kınıyorum, zoruma gidiyor" dedi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Samsa Çavuş köyünde bulunan Samsa Çavuş Türbesi'nin bakımsızlığına köyün eski muhtarı tepki gösterdi. Samsa Çavuş'un Osmanlı'nın ilk uç beyliğinin ilk çavuş ünvanı verdiği ve üç ilçeyi fetheden bir kişi olduğunu ifade eden Mehmet Başkan, böyle bir kişiye ait türbenin bakımsız olmasına üzüldüğünü belirtti.

"KİMSE SAHİP ÇIKMADI"

Köyün eski muhtarı Mehmet Başkan şunları söyledi:

"Samsa Çavuş Türbemiz benim edindiğim bilgilere göre, tarihlere göre tahminen 750 yıl önce Bursa'dan gelmiş Osmanlı'nın ilk uç beyliğinin ilk çavuş ünvanını verdiği bir zat. Taraklı, Göynük, Mudurnu'yu fethetmiş burada türbesi bizim köyümüzün içinde perişan vaziyette kalmaktadır. Türbemizi Antalya'dan bir doktor kardeşim 15 yıl önce kısmen bir restora yaptırdı. Devletimize ne kadar müracaat ettiysem de kaymakamlık, valilik, milletvekillerimiz her kim geldiyse kimse sahip çıkmadı. Vakıfa gittik 'burası kayıtta yok' denildi. Üç tane ilçeyi fetheden bir zatın türbesini, yolunu, şeklini, şemalini gelip bir görmelerini isterim. Buranın yardıma çok ihtiyacı var. Böyle bir zatın türbesi perişan vaziyette olması, çevre düzenlemesinin yapılmamasını çok kınıyorum, zoruma gidiyor. Ben 1973-1979 yılları arasında muhtarlık yaptım hiç bir yere tesirimi yaptırmadım. Ancak bu konuda çok üzgünüm böyle bir zatın isminin yaşaması, çevresinin düzenlenmesi, yoluyla beraber.. Devletimizin sahip çıkarak bunları temin etmesini önemle arz ediyorum. Böyle bir zatın bu şekilde kalmasını hazmedemiyorum. Büyüklerimize duyurmak istiyorum. Büyüklerimizin vicdanlarına bırakıyorum. Buranın yapılmasını istiyorum."