Samanlık yangınlarında soğutma çalışmaları sürüyor

KARABÜK (İHA) – Karabük'ün Ovacık ilçesinde peş peşe çıkan yangınlar sonrası Karabük Valisi Mustafa Yavuz, kundaklama şüphesi üzerinde durduklarını, jandarma ve polis ekiplerin geniş kapsamlı çalışma yaptığını söyledi.

Ovacık ilçesinde dün sabah metruk bir binada, akşam saatlerinde ise bir ahır, 3 samanlık ve bir ticari takside, bugün ise 4 ayrı samanlıkta peş peşe yangınlar çıktı. Dünden itibaren ilçede aynı mahallede çıkan yangınların kundaklama şüphesi ile çalışmalar devam ediyor. Cuma namazı sonrası çıkan yangınlarda 4 samanlık alevlere teslim olurken, yangınlara havadan helikopterle, karadan ise Karabük, Safranbolu ve Ovacık Belediyeleri ile Orman işletme arazözleri ile su tankerleriyle müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangınlarda 2 noktada soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, elektrik hatlarının olmadığı ve oturulmayan yerlerde kundaklama olduğunu ifade ederek, "Devletin tüm imkanları ile elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Bunu yapanların biran önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

"En kısa sürede bunu yapanları ve yaptıranları bulup adalete teslim edeceğiz"

Çıkan yangınlar sonrası ilçeye gelen Karabük Valisi Mustafa Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kundaklama üzerinde durdukları yangınları yapan veya yaptıranları kısa sürede adalete teslim edeceklerini söyledi. Vali Yavuz, "Dün sabah saatlerinde metruk binamızda başlayan bir yangın oldu ve ona hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürüldü. Akşam saatlerinde samanlık, ahır ve bir aracımızda yangın çıktı. Bu yangınlara kısa sürede itfaiye ve arazözlerimiz müdahale ederek söndürüldü. Bugün öğleden sonra 4 samanlığımızda kısa aralıklarla yangınlar çıktı. Bu yangılara da en kısa sürede hem havadan hem de karadan ekiplerimiz müdahale etti. Yangınlar kontrol altına alınırken, 2 noktada hala soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Can kaybı ve yaralanan vatandaşlarımız yok sadece maddi zarar var. Bununla ilgili Ovacık ilçemizde ve çevresinde emniyetimiz ve jandarma çalışmalarına devam ediyor. Çıkan yangınlarla ilgili kundaklama şüphesi üzerinde duruyoruz. Ekiplerimiz ilçede geniş kapsamlı çalışmalarını ve araştırmalarını yürütüyorlar. Kısa sürede şüpheliler üzerinde çalışmalarını yürüterek adliyeye teslim edecekler. Hem Jandarma hem de emniyet güçlerimiz ilçede güvenlik önlemlerini aldı. İnşallah en kısa sürede bunu yapanları ve yaptıranları bulup adalete teslim edeceğiz" dedi.

Vali Mustafa Yavuz, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, AK parti İl Başkanı Ferhat Salt, İyi Parti İl Başkanı Recep Yılmaz vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinden bulundu.

Dün çıkan yangınlarda, 2 katlı metruk bina ile, AK Parti Ovacık İlçe Başkanı Ahmet Şahin'e ait ticari taksi, ahır ve samanlık, Ramazan Şahin ve Mustafa Süze ait samanlıklar ile, Ekincik köyü yolu üzerinde de Ahmet Mazhar Denli'ye ait samanlık yanmıştı. Bugün cuma namazı sonrası ise Zeki Orhan'a ait 3 samanlık ve Süleyman Süze ait bir samanlık çıkan yangın sonucu alevlere teslim olmuştu. - KARABÜK