Samanlı Dağları arasında bulunan doğa harikası: Nüzhetiye Şelalesi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan, yürüyüş parkuru ve doğasıyla hayranlık uyandıran Nüzhetiye Şelalesi, sıcak havalarda doğaseverlerin uğrak noktası oluyor. Gölcük ilçesine bağlı Nüzhetiye köyünde bulunan şelale, zengin bitki çeşitliliğiyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Samanlı Dağlarının arasında yer alan Nüzhetiye Şelalesi, özellikle sıcak havalarda su seviyesinin yükselmesiyle ziyaretçilerinin vazgeçilmez rotası arasında bulunuyor. Görsel güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbeden Nüzhetiye Şelalesi, doğa aktivitesi yapabilme imkanı da sağlıyor. Yaz sıcaklarının bunalttığı bugünlerde serinlemek ve doğa ile iç içe olmak isteyenler Nüzhetiye Şelalesi'ne yöneliyor. Yemyeşil ağaçlar ve kuş sesleri ile vadi içerisinden 5 kilometrelik zorlu parkuru tamamlayan doğaseverler, 12 metreden gürül gürül akan şelalenin sularını kendilerini bırakıyor.