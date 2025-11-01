Samandağ'da Güneşin Batışı Görsel Şölene Dönüştü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde gün batımı sırasında oluşan muhteşem manzara, sahilde yürüyüş yapanların ilgisini çekti. Deniz üzerindeki yansımalarla birlikte görsel bir şölen sunan gün batımı, cep telefonlarıyla kaydedildi.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde güneşin batışı sırasında ortaya çıkan görüntüler, görsel şölen oluşturdu.
Hatay'ın Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde gün batımı, ortaya güzel manzaralar çıkardı. Sahilde gün batımının oluşturduğu eşsiz manzara, görenlerin ilgisini çekti. Denizin üzerindeki yansımalarla birlikte gün batımı görsel bir şölene dönüştü. Sahilde yürüyüş yapanlar, güneşin ufuk çizgisine yaklaşmasıyla oluşan renk çeşitliliğini cep telefonlarıyla kayda aldı. Gün batımının ardından bulutların şekil değiştirmesiyle gökyüzündeki sıcak tonlar yerini koyu mavilere bıraktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam