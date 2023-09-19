Salıpazarı'nda Gaziler Günü Kutlaması

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Salıpazarı'nda düzenlenen kutlama programında çelenk sunumu, konuşmalar ve şiirler yer aldı. Programa yerel yöneticiler, güvenlik güçleri ve vatandaşlar da katıldı.