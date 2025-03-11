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Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin Anma Programı Gerçekleştirildi

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Ünlü metafizik ve parapsikoloji uzmanı Salih Memişoğlu ile akrabası Ömer Faruk Zengin, vefatlarının dördüncü yılında düzenlenen özel bir programla anıldı. Ramazan-ı Şerif vesilesiyle Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi'nde gerçekleştirilen iftar yemeğinde, sevenleri bir araya geldi.

38 yıllık meslek hayatında metafizik ve paranormal olaylar üzerine önemli araştırmalar yapan Salih Memişoğlu, ruhsal rahatsızlıklar, sebepsiz bayılmalar gibi konularda birçok kişiye destek sağladı. 2014 yılında ise 730 çocuğun eğitim aldığı Dünya Yetim ve Şehit Çocukları Okulu'nu kurarak, anne ve babasını kaybeden çocukların eğitimine, sosyal yaşamlarına katkıda bulundu.

TÜRKİYE VE DÜNYA ÇAPINDA TANINAN "ÜNLÜLERİN HOCASI"

Türkiye ve dünya çapında gerçekleştirdiği çalışmalarla tanınan Memişoğlu, 9 Mart 2021'de yaşanan üzücü bir olay sonucunda hayatını kaybetmişti. "Ünlülerin hocası" olarak da bilinen Memişoğlu, nazar, büyü ve korku gibi konulara yönelik sağladığı çözümlerle birçok insanın sevgisini kazanmıştı.

Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin Anma Programı Gerçekleştirildi

KURAN-I KERİM TİLAVETİ İLE ANILDILAR

Anma programında Dünya Kur'an Okuma Birincisi Abdurrahman Bozan tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından katılımcılar iftarlarını açarak dualar etti. Programa, merhum Salih Memişoğlu'nun ailesi, oğlu iş insanı ve metafizik araştırmacısı Burak Memişoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Vefatlarının dördüncü yıl dönümünde düzenlenen bu anlamlı program, Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin'in sevenlerini bir araya getirdi.

Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin Anma Programı Gerçekleştirildi

Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin Anma Programı Gerçekleştirildi
Betül Cirit
Betül Cirit
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