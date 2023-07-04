Salda Gölü'ne Girişin Yasaklanması Gerektiği Belirtildi

TÜRKİYE Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Servet Cevni, Salda Gölü'nde oluşan ani çökeller ve sığ bataklıkların suya girenlerin can güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu, göle girişin tamamen yasaklanması gerektiğini söyledi.

Denizli'nin Çivril ilçesinden 1 Temmuz Cumartesi günü ailesiyle birlikte geldiği Salda Gölü'ne giren İlayda Kılıç (13), boğuldu. İlayda'nın cansız bedenini, dalgıçlar 10 metre derinlikte balçıkta bulabildi. İlayda Kılıç'ın ölümüyle Salda Gölü'ne girmenin ne kadar güvenli olduğu sorusu gündeme geldi. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yüksek Jeoloji Mühendisi Servet Cevni, gölde oluşan ani çökeller ve sığ bataklıkların suya girenlerin can güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu söyledi.

Yüzmeyi az bilen, iyi bildiği halde hazırlıksız yakalananların bataklığa saplandığında yüzme yetisini kaybettiğini belirten Cevni, "Bizi altta o balçık yakalıyor. Yanımızda bizi tutup çıkarabilecek birisi yoksa büyük ihtimalle ölümle sonuçlanıyor. Bunu önlemek için girmenin tamamen yasaklanması lazım ya da güvenli bölgelerin tespit edilip, güvenlik kordonlarının oluşturulması, kulelerin, cankurtaranların konulması gerekir. Bu da ciddi bir çalışma gerekiyor. Bakanlık, ilgili belediye, ilgili kurumlar tarafından güvenli alanların tespiti, o alanların tahkimata alınması, tahkimata alınsa bile kaderine bırakılmaması, cankurtaran kulelerinin dikilerek o göle giren insan olduğu müddetçe kontrol altında tutulması gerekiyor" dedi.