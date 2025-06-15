Salda Gölü'nde Boğulma Faciası: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Salda Gölü'nde Boğulma Faciası: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti
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Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yüzmek için suya giren baba Hüseyin Ayvalık ve oğlu Berat Kaan Ayvalık boğuldu. Genç kız Begüm Su Ayvalık ise bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Olayın ardından sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi.

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'ne yüzmek için giren baba ve oğlu boğuldu. Boğulma tehlikesi geçiren ailenin genç kızı ise suya giren bir kişi tarafından kurtarıldı.

Olay bugün Burdur'un Yeşilova ilçesindeki turistik Salda Gölü'nde meydana geldi. Ankara'dan gezmek için Burdur'a gelen ve Salda gölünde yüzmek isteyen Hüseyin Ayvalık (40) ile çocukları Berat Kaan (12) ve Begüm Su Ayvalık (17) suya girdi. Bir süre dalgalı gölde yüzdükten sonra baba ve çocukları çırpınmaya başladı. Sudakilerin boğulma tehlikesi geçirdiklerini gören kıyıdaki vatandaşlardan Bucak İlçe Tarım Müdürlüğü'nde Veteriner olarak çalışan Harun Yarıkan göle girerek Begüm Su Ayvalık'ı sudan çıkardı. Hüseyin Ayvalık ve Berat Kaan Ayvalık ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Baba Hüseyin Ayvalık ve oğlu Berat Kaan Ayvalık'ın cansız bedenleri sahilden 20 metre uzaklıkta bulundu. Baba ile oğlunun cansız bedenleri AFAD ekipleri ve dalgıçlar tarafından sudan çıkartıldı. Yakınları gözyaşı dkerken baba ile oğlunun cenazeleri Yeşilova Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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