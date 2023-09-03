Sakarya'nın Taraklı ilçesinde saman deposunda yangın çıktı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan bir saman deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında depodaki samanlar zarar gördü.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde saman deposuna çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mahdumlar yolu üzerinde Mustafa Bostan'a ait saman deposunda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye, sağlık, SEDAŞ, jandarma ve Taraklı Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi.
Deponun yanında bulunan büyükbaş hayvanlar ekipler ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında depodaki samanlar zarar gördü.
Kaynak: AA / Murat Diri - Yaşam