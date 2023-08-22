Sakarya'da Son Bir Ayda Meydana Gelen Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı

Sakarya'da son bir ayda meydana gelen trafik kazalarından bazıları, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazaların genellikle kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uyulmaması ve hız sebebiyle yaşandığı görüldü.

SAKARYA'da son bir ayda meydana gelen trafik kazalarından bazıları, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazaların genellikle kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uyulmaması ve hız sebebiyle yaşandığı görüldü.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait kentin çeşitli noktalarında bulunan KGYS kameralarına son 1 ayda farklı tarihlerde meydana gelen 4 trafik kazası yansıdı. Emniyet Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan görüntülerde, kazaların, dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu yaşandığı görüldü.

İlk kaza görüntüsü, kent merkezinde bulunan Millet Bahçesi kavşağında kaydedildi. Görüntülerde, Kudüs Caddesi'nden gelen bir otomobilin, kavşaktan Çark Caddesi'ne doğru ilerleyen başka bir otomobile çarptığı anlar yer aldı.

İkinci kaza görüntüsünde ise Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı Karaman Mahallesi'nde kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil, sola dönüş yaptığı sırada şehir merkezine doğru ilerleyen başka bir otomobille çarpıştı.

Bir başka kaza ise Serdivan Çark Caddesi'nde bulunan eski Nişkoz Parselleri kavşağında kaydedildi. Görüntülerde, kavşaktaki geçiş üstünlüğüne uymayan otomobilin motosiklete çarptığı anlar yer aldı. Motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde kazada yara almadı.

Adnan Menderes Caddesi'ndeki eski terminal kavşağından Zübeyde Hanım Caddesi'ne dönüş yapan otomobile SGK kavşağı istikametine hızla ilerleyen başka bir otomobil çarptı. Bu kazada KGYS kamerasına yansıdı.

Kazaların genellikle kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uyulmaması ve hız sebebiyle yaşandığı görüldü.