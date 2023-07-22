Sakarya'da sis manzarası mest etti

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkarttı. Kaynarca'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. İlçenin bazı bölgelerinde etkisini artıran sis, görüş mesafesini düşürmesinin yanı sıra, seyrine doyumsuz manzaralar da ortaya çıkardı. Güneş ile bütünleşen sis bulutları, Kaynarca'nın bazı noktalarını adeta görünmez hale getirdi. Görsel şölen sunan sis, dron ile havadan da görüntülendi.