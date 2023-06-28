Sakarya'da motosiklet kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve çocuğun öldüğü belirlendi. Sürücünün tedavisi ise devam ediyor.