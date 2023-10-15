Sakarya'da İnşaat Halindeki Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşaat halindeki bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda çatı kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Yunus Emre Mahallesi 4034. Sokak'ta inşaat halindeki Ö.T'ye ait iki katlı evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatı kullanılamaz hale geldi. Çalışmalara Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) de destek oldu.