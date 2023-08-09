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Sakarya'da Denize Giriş Yasaklandı

Yaşam Haberleri

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde yüksek dalga boyları ve dip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı.

SAKARYA'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde yüksek dalga boyları ve boğulmalara neden olan dip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde etkili olan rüzgarla birlikte dalgaların yükselmesi ve dip akıntısı sebebiyle ilçe kaymakamlıkları tarafından denize girmek yasaklandı. Sahillere, denize girmenin yasak olduğunu gösteren kırmızı bayrak çekildi. Plajlarda görevli cankurtaranlar ise sahile gelen tatilcileri denize girmemeleri konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Yaşam

Kaynarca Sakarya Kocaali Karasu Yaşam Haberler

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