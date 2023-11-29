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Sakarya'da 78 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

29 Kasım 2023 01:24 Son Güncelleme: 01:26 Abone Ol

Akyazı ilçesinde yaşayan Ahmet Yaman'ın evinde ölü bulunması üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede Yaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.