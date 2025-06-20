Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

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Burdur İl Özel İdaresi tarafından Boğaziçi Köyü'nde tamamlanan Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı hizmete girdi. Vali Tülay Baydar Bilgihan, yerel belediyelerle iş birliği vurgusu yaptı.

BURDUR İl Özel İdaresi tarafından Boğaziçi Köyü'nde yapımı tamamlanan Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı hizmete açıldı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, İl Genel Meclisi Başkanı Levent Tokmaker, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları ve İl Genel Meclisi Üyeleri merkezi gezerek İl Genel Sekreteri Asım Ertilav'dan bilgi aldı.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, Burdur, Bucak ve Tefenni belediyelerimizin barınakları ile koordineli olacağız. El birliğiyle koordinasyon sağlayıp, doğru insanları görevlendirmeliyiz. Toplama sürecinde hayvanı incitmemek gerekiyor. Hayvan refahını koruyalım derken, insan haklarına da hayvan haklarına da riayet etmemiz gerekiyor. Burada da bu eğitimi almış arkadaşlarımızın görevli olması lazım. Barınakta 74 hayvanımız var dedi.Baydar Bilgihan, Burdur Belediyesi mama konusunda bize destek olacak. Bucak Belediyesi Bucak ve çevresi konusunda çalışma yürütecek. Tefenni Belediyesi sorumluluğu olmamasına rağmen bu işin içine girmiş, kapasitesini artırmaya çalışıyor. Bu da çok güzel bir çalışma. Dolayısıyla el birliği ile çalışırsak şehrimizde böyle bir sorun olmayacak diye konuştu.Projenin Türkiye'ye örnek olacağını dile getiren Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise şunları söyledi

İş birliği çok önemli. Yemek artıkları konusunda yeteri destek verilirse, kamu kurum kuruluşlarından, özel sektörümüzden, biz günlük Burdur'daki barınaklarda yaşatılacak hayvanlara yetecek kadar mama üretebiliriz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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