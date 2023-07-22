Sahibinden şiddet gören köpek sahiplendirildi

OSMANİYE'de sahibinden şiddet gören köpek, belediyenin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki bir haftalık tedavisinin ardından sahiplendirildi. Yeni yuvasına yerleşen köpeğin, barınak görevlilerince ara ara kontrol edilip, sağlık yönünden bakımlarının yapılacağı kaydedildi.

Kent merkezinde, bir kişinin köpeğini dövdüğü anlar, komşuları tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Komşuların ihbarı üzerine belirtilen adrese giden polis ekiplerce H.E. gözaltına alındı. Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan köpeğe ise el konuldu. H.E., 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 4 bin 554 TL idari para cezası uygulanarak, serbest bırakıldı.Veteriner tarafından muayene edilen köpek ise gerekli tedavilerin yapılması için Osmaniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada yaklaşık bir haftadır bakım ve tedavisi yapılan köpek, daha sonra bir hayvansevere sahiplendirildi. Kalıcı yuvasına yerleşen köpeğin, yine barınak görevlilerince ara ara kontrol edilerek, bakımlarının yapılacağı kaydedildi.