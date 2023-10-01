Sağanak yağış Sivas'ta hayatı felç etti

Sivas'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, bazı araçların bir kısmı sular altında kaldı.

Sağanak yağış hayatı felç etti

SİVAS - Sivas'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, bazı araçların bir kısmı sular altında kaldı.

Sivas'ta saat 15.30 sıralarında gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu. Adeta bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı yerlerde oluşan su birikintisi vatandaşlara zor anlar yaşatırken araçların bir kısmı sular altında kaldı.