Sağanak Sebebiyle Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle taşan Subaşı Deresi'nde mahsur kalan köpek, Orhan Marankoz isimli vatandaş tarafından kurtarıldı. Marankoz, 'O an orada ben de olabilirdim. Öncelik can. Köpeğimizi kurtardık' dedi. Aydınlar Deresi'nde de mahsur kalan kaz ve büyükbaş hayvanlar, sahipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.