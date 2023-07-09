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Sağanak Sebebiyle Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

Sağanak Sebebiyle Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle taşan Subaşı Deresi'nde mahsur kalan köpek, Orhan Marankoz isimli vatandaş tarafından kurtarıldı. Marankoz, 'O an orada ben de olabilirdim. Öncelik can. Köpeğimizi kurtardık' dedi. Aydınlar Deresi'nde de mahsur kalan kaz ve büyükbaş hayvanlar, sahipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

MAHSUR KALAN KÖPEK KURTARILDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle taşan Subaşı Deresi'nde mahsur kalan köpek, Orhan Marankoz isimli vatandaş tarafından kurtarıldı. Marankoz, "O an orada ben de olabilirdim. Öncelik can. Köpeğimizi kurtardık" dedi.Öte yandan Aydınlar Deresi'nde de mahsur kalan kaz ve büyükbaş hayvanlar, sahipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Yaşam

Zonguldak Subaşı Ereğli Yaşam Haberler

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