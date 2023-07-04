Safranbolu Belediyesi Misakı Milli Meydanı'nı düzenliyor

Safranbolu Belediyesi, kent estetiğini artırmak için Misakı Milli Meydanı'nda düzenleme çalışması yapıyor. Belediye Başkanı Elif Köse, amacın Safranbolu'ya en iyi hizmeti vermek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir Safranbolu bırakmak olduğunu belirtti.

Safranbolu Belediyesi, Kaya Erdem Caddesi ile başlayan ve kentin merkezi bölgelerinde de devam eden ön cephe yenileme çalışmalarının ardından Misakı Milli Meydanı'nı da düzenliyor. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Amacımız; Safranbolu ve Safranbolu halkına en iyi hizmeti verebilmek ve gelecek nesillere çok daha yaşanılır bir Safranbolu bırakmak" dedi.

Safranbolu Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında kent estetiğini artırmak için peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Misakı Milli Meydanı'nda düzenleme çalışması yapılıyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, şunları söyledi:

"Kaya Erdem Caddesi ile ilgili olumlu dönüşlerin olması bizleri mutlu etti. Malumunuz bu cadde Tarihi Çarşı bölgesi yolundaki ilk mahalle. Kenti ziyaret eden misafirlerimiz ilk olarak bu caddeyi görüyor. Merkezi konumdaki caddelerimizde de aynı çalışmayı sürdürmeyi düşünüyoruz. Bununla birlikte kendi üretimimiz olan çiçeklerle de orta refüjlerde çiçeklendirme çalışmalarımız sürüyor."

Meydan Halk Masası'nın bulunduğu yerde de atıl vaziyetteki görünümü düzenleyip yerine vatandaşların dinlenebileceği, gölgesinden faydalanabileceği bir çalışma yaptıklarını sözlerine ekleyen Başkan Köse, "Burayı da daha estetik, daha modern, Safranbolu'ya yakışır bir hale getireceğiz" dedi.