Safranbolu Belediyesi Kurban Bayramı'nda Görev Başında

Kurban Bayramı'nda tüm birimleri ile görev başında olan Safranbolu Belediyesi, yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerini ağırladı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Bir bayramı daha sevgili vatandaşlarımla birlikte geçirmekten mutluluk duydum" dedi.

Safranbolu Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü'nden Fen İşleri'ne, Park ve Bahçeler'den Su ve Kanalizasyon'a, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden İtfaiye teşkilatına kadar tüm birimleriyle vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için 7/24 görev yaptı. Başkan Köse, "Meydana gelebilecek her türlü olumsuzluğa karşı ekiplerimiz teyakkuzda idi. Ancak her zaman olduğu gibi huzur şehri Safranbolu'muzda bayram, bayram havasında tamamlandı. Bu vesile ile kentimizi tercih eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Köse, kentte turizmin daha da gelişmesi için var güçleri ile çalışmalara devam ettiklerini de sözlerine ekledi.