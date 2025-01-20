Sadık köpek, aylar önce ölen sahibinin gelmesini bekliyor

Tayland'ın Nakhon Ratchasima şehrinde bir köpek, aylar önce hayatını kaybeden sahibiyle her zaman vakit geçirdiği market önünde beklemeye devam ediyor.

Sadık köpek Moo Dang, evsiz sahibinin onu sık sık götürdüğü ve seyyar satıcılık yaptığı Yamo Market'in önünde bekliyor. Dokunaklı fotoğraflarda Moo Dang'ın, 7-Eleven mağazasının girişinde, müşteriler gelip giderken uyukladığı görülüyor. Dışarıdaki zorlu hava koşullarından korunmak için üzerine tişört giydirilen vefakâr köpek, burada kestirmeye devam ediyor.

Kasım 2024'te ciddi bir hastalık sonucu hayatını kaybeden sahibinin ölüm nedeni bilinmiyor. Bölgedeki seyyar yemek satıcısı Somneuk Wisetnok, "Dört yıl boyunca Moo Dang'ı hep o evsiz adamla birlikte görürdüm, ta ki geçen yılın sonunda sahibi vefat edene kadar. Ama Moo Dang burayı terk etmeyi reddetti ve sanki sahibini bekliyormuş gibi marketin önünde uyumaya devam etti" dedi.

Wisetnok sözlerine şöyle devam etti: "Moo Dang uysal ve dostane bir köpek. Pazardaki satıcılar onu çok seviyor ve sürekli atıştırmalık, pirinç ve su getiriyorlar. Market sahibi ve çalışanlar da ona iyi bakıyor, hatta veterinere bile götürüyorlar."

Moo Dang'ın bu yürek burkan hikâyesi, bölge halkının kalbini kazandı. Yerel halk ona "Korat'ın Hachiko'su" adını taktı. Hachiko, Tokyo Üniversitesi'nde profesör olan sahibi Hidesaburo Ueno'ya gösterdiği olağanüstü sadakatiyle tanınan Japon Akita cinsi bir köpekti. Hachiko, 1925'te sahibinin ölümünden sonra neredeyse on yıl boyunca her gün Shibuya İstasyonu'nda onu beklemiş ve sarsılmaz bağlılığın simgesi haline gelmişti.

Korat, Nakhon Ratchasima eyaletinin diğer adıdır.