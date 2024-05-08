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Gönüllerince eğlendiler! Bu pavyona sadece kadınlar girebiliyor

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Kadınlara özel kıraathaneden sonra şimdide sadece kadınların girebildiği pavyon açıldı. Sosyal medyada büyük ilgi gören pavyon görüntülerinde kadınlar canlı müzik eşliğinde göbek attı.

Ankara'da kadınlara özel olarak açılan pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bu pavyonu diğerlerinden farklı kılan ise sadece kadınlara özel olması. Müzisyenler dışında tüm katılımcıların kadın olduğu pavyondan çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"TARLALARI PAVYONDA YEMEYİN"

O anlara ait görüntülerde kadınlar oyun havası eşliğinde göbek atarken, bir sosyal medya kullanıcısı ise erkeklere gönderme yaparak, "Dikkat edin tarlaları pavyonda yemeyin" yorumunda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Sosyal Medya Pavyon Sosyal Medya Kadın Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

Baykal Palandoken:

En azından kadın kadına iyi bir şey. Kadın erkek karışık olacağına...

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Emre Ülger:

Allahım bizleri doğru yoldan ayırmasın ne günlere gidiyoruz

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bekir yapici:

kadin kadina eglence sosyal yasam adina tabiki güzel bir sey, ancak isletmeci icin pek karli bir is olacagini sanmiyorum muhtemelen alkollü icecek satisi yoktur cay kahve mesrubatla o mekanin eleman müzisyen elektrik ve diger giderleri biraz zor karsilanir.

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