Pazar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Soner Aykut Haberal (51) görev başındayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Haberal için düzenlenen törene ailesi, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Cenazesi Subaşı köyündeki aile kabristanlığında defnedildi.

Rize'nin Pazar ilçesinde görev yapan zabıta memuru, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Pazar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Soner Aykut Haberal (51) görev başındayken rahatsızlandı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Haberal, Kaçkar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Haberal, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Haberal için Pazar Belediyesi önünde düzenlenen törene, ailesinin yanı sıra Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Pazar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Erbaş, Belediye Başkanı Ahmet Basa ve vatandaşlar katıldı.

Haberal'ın cenazesi, Sahil Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Subaşı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.