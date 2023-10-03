Rize'de toprak kaymasıyla kamyonet sürüklendi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu bir kamyonet sürüklendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde toprağın kayarak aracı sürükleme anı, bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Rize'de akşam saatlerinden itibaren yağmur etkisini gösterdi. Ardeşen ilçesi Bayırcık köyünde de toprak kayması meydana geldi. Toprağın kayarak kamyoneti sürükleme anı dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Heyelanın getirdiği toprağın sürüklediği kamyonetin içerisinde bulunan vatandaş, burnu kanamadan aracından çıktı. Toprak kaymasından 30 saniye önce kasasında insanların bulunduğu bir kamyonet de toprak altında kalmaktan kurtuldu. - RİZE