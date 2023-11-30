Rize'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazanın detayları henüz bilinmiyor.

Rize'de önceki gece meydanda gelen kaza dün öğle saatlerinde çevredekilerin ihbarı üzerine fark edildi.

Kaza önceki gece saatlerinde Çamlıhemşin Yukarı Şimşirli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden köyüne çıkan Engin Mollayusufoğlu, sebebi henüz bilinemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına uçtu. Dün öğle saatlerinde çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine JAK, İlçe Jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmanın ardından hayatının kaybettiği belirlenen Mollayusufoğlu'nun cansız bedeni araçtan çıkarılarak Rize Adli Tıp Merkezi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - RİZE