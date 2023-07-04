Rize'de Kentsel Dönüşümle İnşaatı Tamamlanan Belediye Bloklarındaki İş Yerleri Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor

Rize'de yapılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaatı tamamlanan belediye bloklarındaki iş yerleri hak sahiplerine teslim ediliyor. Rize şehir merkezinde bulunan ve deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle yıkılan blokların yerine yükselen yeni binalar, ticaretin merkezi olarak adlandırılan alanda açık hava alışveriş merkezi niteliği taşıyor. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, blokların yakın zamanda hizmete açılacağını ve hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Kentsel dönüşümle inşaatında sona gelinen belediye bloklarındaki iş yerleri hak sahiplerine teslim ediliyor

RİZE Rize'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılan belediye bloklarının içerisinde bulunan dükkanlar hak sahiplerine teslim ediliyor.

Rize şehir merkezindeki Çarşı Mahallesi'nde deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle sağlamlığını yittirdiği için 5 Mart 2021 tarihinde yıkımına başlandı. Yıkılan belediye bloklarının yerine yükselen yeni binaların inşaatında sona gelindi. Rize'de ticaretin kalbinin attığı yer olarak adlandırılan ve 173 bin metrekarelik dolgu alanı kapsayan kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yapılan 404 ofis ve 133 iş yerleri de sahiplerine teslim ediliyor. Rize'ye özgü mimarisi ile yükselen belediye blokları adeta bir açık hava alışveriş merkezini andıracak.

"Burası TOKİ'nin Türkiye'de yaptığı en prestijli işlerden biri oldu"

Belediye bloklarının yakın zamanda vatandaşların hizmete açılacağını belirten Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "2021 yılının Mart ayında yıkımını gerçekleştirdiğimiz Rize'nin merkezinde bulunan, bir nevi ticaretin kalbinin attığı yeri artık bitmiş şekilde geziyoruz. 2021 yılının Mart ayında başladık ve o günden bu güne 80 bin metrekarenin üzerinde kapalı bir alan inşa edilmiş oldu. Burada 130'a yakın dükkan var. 70'e yakın ticari alanımız var ve üstlerinde de 404 tane de büromuz var. Biz hak sahiplerine mallarını verdik. Vatandaşların kullanımına da 1-2 ay sonra açacağımızı düşünüyorum. Rize'de sadece bu alanda değil. Burası TOKİ'nin Türkiye'de yaptığı en prestijli yaptığı işlerden biri oldu. Sadece burası değil aynı zamanda Yağlıtaş'ta kentsel dönüşüm planımız var. Orada 476 konuk ilk etaptaki daireler yapılmış oluyor. Yine Taşlıdere'de 200'ün üzerinde yine bağımsız bir bölümümüz vardı. Onlarında yakın zamanda sözleşme ve kura çekimleri yapılacak. Yine şehir merkezinde Deniz sitemiz vardı. Orada da 45 dükkan 118 dairelik bir alan vardı. Sözleşmeleri yapıldı, kura çekimleri de 3-4 ay içerisinde yapacağız. Deniz dolgusuyla beraber korozyona maruz kalan alanlarda başlamak üzere birçok alanda biz projelerimizi yapacağız. Gelecek yıllarda da oralarda çalışma başlatacağız" ifadelerini kullandı.

"133 tane dükkanın kişilere teslim etmiş olacağız"

Hak sahiplerine iş yerlerinin teslim edildiğini ifade eden Başkan Metin, "4 bloğun altında takriben 65 tane dükkanda şahıslar arandı, tadilat yapmak isteyenler var. Kiracım olunca o yapacak diyenler de oldu. Diğer bloklarında altı da olmak üzere 133 tane dükkanın kişilere teslim etmiş olacağız. Onlar kendi tadilatlarını, eksiklerini tamamlayacaklar. Üstlerde bulunan ofislerde eksiklik yok. Sadece buranın tümü halka hizmet vermeye başladığı an ofislerde hak sahiplerine teslim edilecek" diye konuştu.