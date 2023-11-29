Rize'de kaybolan kadının son görüntüleri ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp, kaybolan Zeynep Bekar'ın (52) sahile inmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Arama çalışmaları süren kadının, sırtındaki çuvalla, sahil yolunun karşına geçtiği anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde park halindeki araçlar arasından çıkan kadının, yürüyerek sahile geçmek için yolun karşısına yöneldiği anlar yer aldı.

ARAMALAR SÜRÜYOR

Rize Valiliği'nce yapılan duyuruda bölgede toplam 85 personel, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı, 1 gemi, 2 bot, 10 araç ile arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Havadan, karadan ve denizden süren aramalara Rize Emniyet Müdürlüğü'nün 'kurbağa adam' olarak bilinen su altı polisleri de katıldı.