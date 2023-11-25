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Rize'de heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

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Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Pazar-Hemşin karayolu trafiğe kapandı. Çalışmaların ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Rize'de heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Pazar- Hemşin karayolu trafiğe kapandı.

Pazar ilçesine bağlı Papatya Köyü'nde, Pazar-Hemşin karayolunda saat 15.30 sırlarında heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kapalı yolda Karayolları İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yolda yapılan çalışmaların ardından yol tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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