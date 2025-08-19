Rize'de Arı Sokması Sonucu Genç Adam Hayatını Kaybetti

Rize'de Arı Sokması Sonucu Genç Adam Hayatını Kaybetti
Rize'nin Pazarköy köyünde yürüyüş yaparken arı sokması sonucu rahatsızlanan 34 yaşındaki Hüseyin Gündoğdu, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Olay bugün öğleden sonra merkeze bağlı Pazarköy köyünde meydana geldi. Hüseyin Gündoğdu'yu, köyde yürürken arı soktu. Fenalaşan Gündoğdu telefonla arkadaşından yardım istedi. Gündoğdu, ihbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hüseyin Gündoğdu hayatını kaybetti. Jandarma konuyla ilgili soruşturma başlattı.

