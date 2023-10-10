Riva'da denizde kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Riva Sahili'ne balık tutmak için giden ve dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiden biri olan Emrah Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları ise devam ediyor.

RİVA'DA DENİZDE KAYBOLAN 2 KİŞİDEN BİRİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Murat SOLAK/İSTANBUL BEYKOZ Riva Sahili'ne balık tutmak için giden ve dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiden biri olan Emrah Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.

Beykoz Riva Sahili'ne dün balık tutmak giden Fatih Yastıkkaya ve Emrah Dinçer, şiddetli rüzgarın da etkisiyle oluşan dalgalara kapılarak kayboldu. Gece boyunca helikopter destekli süren çalışmalar sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Kıyı Emniyet Müdürlüğü ve İBB Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalara katıldı. Çalışmalar sürerken, 41 yaşındaki Emrah Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı. Fatih Yastıkkaya için ise arama çalışmaları sürüyor.