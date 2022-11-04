Resimdeki yay nerede? Sosyal medyada herkes bu soruyu cevaplıyor

Sosyal medyada her gün birbirinden ilginç fotoğraflar paylaşılıyor. O fotoğraflara bir yenisi daha eklendi.

RESİMDEKİ YAYI BULMALARI İSTENDİ

Sosyal medya kullanıcılarına bir fotoğraf aktarılıp, bu fotoğrafta vidalarla aynı renkte olan yayı bulmaları istendi. Yayı bulmak için verilen süre ise sadece 20 saniyeydi. Fotoğrafın altı kısa sürede yorumla doldu.

20 SANİYEYİ GEÇİRENLER DİKKAT

Yayı bulma konusunda 20 saniyeyi geçirenlere ise uyarıda bulundu. Çünkü bu kişilerin dikkatlerinde ve odaklanmalarında sorun olabileceği ifade edildi.

FOTOĞRAFA ELEŞTİRİ DE VAR

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise fotoğraftaki yayı bulmanın çok kolay olduğunu ve bu fotoğrafın bir test aracı olamayacağını savundu.

İşte o fotoğraf:



