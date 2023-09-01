Konya'nın Kulu ilçesine atanan Refahiye Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat için veda yemeği düzenlendi. Yemeğe kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Canpolat'a helallik istendi ve hediye takdim edildi.

Konya'nın Kulu ilçesine atanan Refahiye Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat için veda yemeği düzenlendi.

Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı tarafından organize edilen veda yemeğine kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Paçacı, "Kaymakamımız ile çalışmaktan mutluluk duydum ve ilçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Canpolat'ta, Refahiye'de çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek helallik istedi.

Program sonunda Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, Konya'nın Kulu ilçesine atanan Kaymakam Ömer Faruk Canpolat'a Refahiye'yi simgeleyen bakır işlemeli bir hediye takdim etti. - ERZİNCAN