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Ramazan alışkanlıkları: İftar ve sahurda tercihler

Ramazan alışkanlıkları: İftar ve sahurda tercihler
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Ramazan ayının başlamasıyla Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda tezgahlar hareketlendi. Vatandaşlar, iftar sofralarında çorba, sahurda ise su ve kahvaltılıkların tercih edildiğini belirtti. Uzmanlar, dengeli beslenmenin oruç tutanlar için sağlık açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, Üsküdar'ın meşhur Balıkçılar Çarşısı'nda tezgahlar yeniden hareketlendi. Müslümanların 1 ay sürecek olan oruç ibadeti, yalnızca dini bir sorumluluk değil, aynı zamanda yeme içme alışkanlıklarını da gündeme getiriyor. Orucun sağlığa olan faydaları sıkça vurgulansa da, uzmanlar daha dengeli bir Ramazan geçirmek için çeşitli önerilerde bulunuyor.

Ramazan alışkanlıkları: İftar ve sahurda tercihler

Haber ekibimiz, Ramazan boyunca Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda alışveriş yapan vatandaşlarla bir röportaj gerçekleştirdi. Vatandaşlar, iftar ve sahurda tercih ettikleri yiyecekleri paylaştı.

Birçok kişi, iftar sofralarının vazgeçilmezi olarak çorba tercih ettiklerini belirtirken, sahurda ise suyun yanı sıra kahvaltılıkların öne çıktığını ifade etti. Uzmanlar, bu tür yiyeceklerin oruç tutanlar için sindirimi kolaylaştırıcı özelliklere sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Ramazan alışkanlıkları: İftar ve sahurda tercihler

Ramazan ayında dengeli beslenmenin, oruç tutanların hem sağlıklarını korumalarına yardımcı olacağı hem de daha verimli bir ibadet süreci geçirmelerine olanak tanıyacağı vurgulanıyor.

Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - Yaşam
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